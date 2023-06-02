На Вологодчине составлен список наиболее востребовательных профессий

Экономика Вологодчины остро нуждается в ряде специалистов. Как пояснил первый заместитель губернатора Дмитрий Горбачев, на рынке труда востребованы специалисты ИТ-сферы - программисты и администраторы с дополнительными компетенциями, например, по бухгалтерскому, налоговому учету, логистике и другим направлениям. Давно и остро стоит вопрос о нехватке специалистов в сфере здравоохранения. Не хватает сегодня и педагогов практически по всем профилям подготовки.

На Вологодчине составили список востребованных специалистов.

Опрос среди предприятий и организаций всех форм собственности, который проводился в онлайн-режиме в начале года, охватил 579 работодателей. По итогам опроса был подготовлен список профессий и специальностей наиболее востребованных в экономике региона.Он поможет скоординировать работу с учебными заведениями и увеличить число бюджетных мест по самым востребованным профессиям.

Топ-10 по среднему профессиональному образованию:

- специальности по направлениям техника и технологии наземного транспорта

- сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство - машиностроение; химические технологии; - техника и технологии строительства и другие.

Топ-10 направлений подготовки в вузах:

- педагогические науки,

- экономика и управление, - информатика и вычислительная техника, - юриспруденция, -электро- и теплоэнергетика, - клиническая медицина и другие.