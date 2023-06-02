Мотоциклист без прав протаранил легковушку, нарушившию правила в Соколе

Фото: УМВД Вологодской области.

В Соколе произошло ДТП с мотоциклистом. 1 июня около 20:40 на улице Мусинского у дома № 22 мотоциклист ехал по главной улице и врезался в легковушку, которая не уступила ему дорогу.

За рулем авто Дэу находился водитель 2004 года рождения. Он поворачивал налево, не уступив дорогу мотоциклисту 2006 года рождения.

После аварии он был доставлен в Вологодскую областную больницу. Водительских прав он не имеет.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.