Белоснежный Лексус въехал в череповецкий магазин сам

-

Стали известны подробности ДТП, в котором по счастливой случайности никто не пострадал.

За рулем находилась почтенная автоледи. Которая не совсем поняла как это произошло. Про ДТП - внедорожник въехал в магазин в Череповце на улице Ленинградской, КП-Вологда сообщал накануне.

Белоснежный «Лексус» перескочил поребрик, пересек тротуар и протаранил крыльцо магазина на улице Ленинградкой, 16. За рулем сидела женщина 1956 года рождения.

Внедорожник подъехала к автобусной остановке, намереваясь высадить пассажиров. Как пояснила женщина-водитель, она стала выходить из иномарки, а машина продолжила движение. Тяжелое авто остановилось, врезавшись в магазина.

Никто, в том числе пешеходы, водитель и пассажиры не пострадали.