Профильная смена проводится для школьников из ЛНР на Вологодчине

В Вологодской области началась профильная смена «Содружество талантов». Она пройдет с 1 по 14 июня на базе областного Центра выявления и поддержки одаренных детей «Импульс». Ее участниками стали 98 школьников из подшефного Вологодчине города Алчевска (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона. В Вологду приехали школьники от 12 до 17 лет - лидеры и участники детских общественных организаций, спортивных и художественных школ, волонтерских движений, школьных пресс-центров, победители и призеры конкурсов в сфере патриотического воспитания.

Напомним, в прошлое лето в область во время летних каникул также приезжали учащихся города Алчевска - для них были организованы профильные смены.

Лето на Вологодчине для ребят - это и насыщенная образовательная, и культурно-досуговая программы. Смена пройдет по четырем направлениям: «Развитие личностных компетенций», «Профессионалитет», «Формирование личности через знакомство с историей» и «Творчество и развитие талантов».

Благодаря экскурсионной программе ребята из Алчевска познакомятся с Вологдой и Череповцом, посетят Кириллов, Вологодскую областную картинную галерею, кондитерское производство «АтАг», Учебно-опытный молочный завод ВГМХА им. Н.В. Верещагина с мастер-классами по приготовлению йогуртов, мороженого, цветочных композиций.

Школьники примут участие в игровых мастер-классах, познакомятся с колледжами региона, посетят достопримечательности и интересные места Вологодской области. Для ребят пройдут занятия по живописи, музыке, шахматам, экологии; мастер-классы по актерскому мастерству, творческие мастерские и спортивные мероприятия.

Также во время смены у ребят будет возможность пообщаться с интересными людьми: педагогами, руководителями организаций различных отраслей, музыкантами, спортсменами и актерами.