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НовостиОбщество1 июня 2023 13:26

У самого дорогого моста Вологодчины появились буквы из нержавейки

У Архангельского моста а Череповце совершенствуют фотозону
Иван Чухнин
Город Че

Город Че

Самый дорогой мост Вологодчины продолжают украшать. У Архангельского моста поставили зеркальную надпись «Череповец». Что буквы привезли из Санкт-Петербурга, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

Он в прошлом августе открыл у моста фотозону. Но сейчас она изменилась - подрядчик заменил буквы в надписи „Череповец“.

"Все расходы он взял на себя. Буквы созданы с помощью 3D-дизайна из прочной нержавеющей стали. Зеркальные буквы отражают динамику и энергию города металлургов и химиков", — одобрил новшество Олег Кувшинников.

В мае в фотозоне у Архангельского моста посадили шаровидные ели. Еще планируют здесь заменить шатающиеся качели.