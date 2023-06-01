У самого дорогого моста Вологодчины появились буквы из нержавейки

Город Че

Самый дорогой мост Вологодчины продолжают украшать. У Архангельского моста поставили зеркальную надпись «Череповец». Что буквы привезли из Санкт-Петербурга, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

Он в прошлом августе открыл у моста фотозону. Но сейчас она изменилась - подрядчик заменил буквы в надписи „Череповец“.

"Все расходы он взял на себя. Буквы созданы с помощью 3D-дизайна из прочной нержавеющей стали. Зеркальные буквы отражают динамику и энергию города металлургов и химиков", — одобрил новшество Олег Кувшинников.

В мае в фотозоне у Архангельского моста посадили шаровидные ели. Еще планируют здесь заменить шатающиеся качели.