Пожарные реанимировали пушистого питомца, отравившегося продуктами горения

Пожарные реанимировали пушистую погорелицу. В Череповце пожарные спасли из горящей квартиры сначала людей, а потом и их питомца.

Квартира, куда приехали огнеборцы, была сильно задымлена. Сначала они передали хозяев бригаде скорой помощи. А потом у входа в ванную комнату была обнаружена кошка, находившаяся в глубоком обмороке.

Как сообщают в МЧС России по Вологодской области, кошка не подавала признаков жизни. Её вынесли в коридор и стали подавать воздух из дыхательного аппарата. Затем пожарные приступили к реанимации - растирали ее, чтобы она начала дышать. Жители соседних квартир принесли воды.

Совместными усилиями животное было приведено в чувство, она задышала и начала двигаться.