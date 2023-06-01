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НовостиДом. Семья1 июня 2023 12:15

Пожарные реанимировали пушистого питомца, отравившегося продуктами горения

Кошку нашли в задымленном помещении, откуда вывели и хозяев
Иван Чухнин

Пожарные реанимировали пушистую погорелицу. В Череповце пожарные спасли из горящей квартиры сначала людей, а потом и их питомца.

Квартира, куда приехали огнеборцы, была сильно задымлена. Сначала они передали хозяев бригаде скорой помощи. А потом у входа в ванную комнату была обнаружена кошка, находившаяся в глубоком обмороке.

Как сообщают в МЧС России по Вологодской области, кошка не подавала признаков жизни. Её вынесли в коридор и стали подавать воздух из дыхательного аппарата. Затем пожарные приступили к реанимации - растирали ее, чтобы она начала дышать. Жители соседних квартир принесли воды.

Совместными усилиями животное было приведено в чувство, она задышала и начала двигаться.