В Череповце строят Шекснинский проспект от Южного шоссе до улицы Рыбинской с опережением графика

В Череповце начали асфальтировать вторую часть Шекснинского проспекта от Южного шоссе до улицы Рыбинской. Работы ведутся с опережением графика. Об этом сообщил мэр Вадим Германов.

Как заверяет градоначальник, пользоваться новой дорогой водители смогут уже в конце лета. Одновременно работы идут на тротуарах, велодорожках и дублерах.

«Сейчас строится вторая часть дороги, по которой автомобили поедут от Южного шоссе до Рыбинской. Длина новой участка — 1,2 километра. В каждую сторону пойдут по три полосы», — пояснил Вадим Германов.

На строительство из федерального бюджета выделено 1,8 миллиарда рублей. Шестиполосный проспект стал частью программы губернатора Олега Кувшинникова «Город будущего».