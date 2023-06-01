В Вологде на съезде с Пошехонского моста существенно меняют схему движения

Изменения начнут действовать через полтора месяца.

Жителям Вологды сообщили об изменении движения на съезде с Пошехонского моста. Специалисты московского Института экономики транспорта и транспортной политики изучили работу развязки в часы пик и предложили решение проблемы с пробками на этом участке.

Работы по внедрению новой схемы уже начались. Вот что пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов: «Были проанализированы загруженные участки. Дорожная артерия, которая идет через Пошехонское шоссе и улицу Мира очень загружена и подвержена пробкам. Необходимо было посмотреть на ситуацию шире. Сейчас на съезде с Пошехонского моста основной трафик в центральную часть города проходит через улицу Галкинскую или через площадь Бабушкина. Московские эксперты предложили новую схему движения, которая позволяет попасть на улицу Мира прямо с моста. Считаем, что это увеличит пропускную способность транспортного потока в часы пик утром. В настоящий момент люди, бывает, стоят в пробке по полчаса. Эта же проблема есть и в вечерние часы. Надеемся, что новая схема движения позволит ее решить».

Итак, главное новшество – с Пошехонского моста можно будет проехать прямо на улицу Мира, не делая "заезд" в сторону вокзала.

А с площади Бабушкина на мост сможет двигаться только общественный транспорт, для остальных автомобилей левый поворот с площади на мост будет запрещен.

Переход на новую схему движения будет осуществляться в течение следующих полутора месяцев. За это время будут установлены четыре дополнительных светофорных объекта и перенос существующих, обустроят островки безопасности. Новая схема заработает в середине июля.