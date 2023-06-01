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НовостиОбщество1 июня 2023 10:20

На две недели ограничили движение на двух мостах в Череповце

Там проводится ремонт
Иван Чухнин

На двух мостах в Череповце ограничат движение - там начнется ремонт деформационных швов.

Об изменениях в движении транспорта сообщают дорожники. На путепроводе между Сталеваров и Кирилловским шоссе ограничат движение на участке по направлению из города (над железной дорогой). Объехать можно по полосе встречного движения.

На Ягорбском мосту в ночное время будут перекрыты правые полосы в обоих направлениях.

Ограничения продлятся до 15 июля 2023 года, уточняет департамент жилищно-коммунального хозяйства города.