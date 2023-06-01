В выходные в Череповце увеличат количество автобусов на кладбище

В выходные автобусов в Череповце на маршруте номер 1К будет больше. Решение приняла автоколонна 1456. 3 и 4 июня прогнозируется больший пассажиропоток, то есть необходимость увеличить число рейсов по маршруту №1К до городских кладбищ №№ 4 и 5. В часы пик автобусы будут курсировать через каждые 9 минут. Конечная сейчас находится вблизи кладбища № 5.

Как пишет Город Че, возможно, это было убийство автобусов: "Сколько автобусов после этого встанут на ремонт ходовой части, остается только гадать: дорога на кладбище № 4 была выполнена бетонными плитами 20 лет назад, вероятно, как временная. Она давно просит асфальта".

Журналисты издания предлагают построить дорогу на кладбище № 5 от улицы Краснодонцев: "В этом году она станет асфальтовой до улицы Рябиновой, а оттуда до главного входа на кладбище остается совсем немного..."