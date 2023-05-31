При строительстве дороги в Бабушкинском районе руководитель предприятия украл более 6 миллионов рублей

Руководителя дорожной организации Вологодчины заподозрили в хищении более 6 млн бюджетных рублей при строительстве дороги в Бабушкинском районе. Его обвиняют по ч.4 статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». "С марта 2020 года по февраль 2021 года руководитель похитил бюджетные деньги, направленные в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщает областная прокуратура. Его предприятие выступало подрядчиком. За подписью руководителя заказчику, КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области», были предоставлены недостоверные сведения относительно понесенных расходов на доставку песчано-гравийной смеси и щебня к месту строительства автомобильной дороги. "Действиями руководителя заинтересовались и сотрудники регионального УФСБ. Так что ущерб был обвиняемым срочно возмещен "в добровольном порядке.На период расследования органами следствия был наложен арест на счета обвиняемого на сумму 1 млн рублей", - сообщает ведомство. Вскоре материалы дела будут направлены в Вологодский городской суд.