Расписание движения пригородных поездов на Вологодчине будут менять из-за ремонтов

Пригородные поезда на Вологодчине будут курсировать по новым расписаниям. На железной дороге будут проводиться плановые ремонты.

«В связи с проведением на Северной железной дороге плановых ремонтно-путевых работ с изменениями будут следовать пригородные поезда по линиям Вологда 1 – Вожега (в некоторые дни с 30 мая по 8 июня), Вологда 1 – Буй (с 14 июня по 4 августа), Вологда 1 – Череповец 1 (с 14 июня по 28 июля), поезд из Бабаево до станции Вологда 1 (17 июня, 2, 8, 23 июля, 13, 19 августа)», — сообщает пресс-служба Северной пригородной пассажирской компании.

С изменениями также будет курсировать утренний поезд Вологда 1 – Вожега (с 16 июня до конца года) и поезд Вологда 1 – Данилов (с 15 июня по 12 сентября).

Подробную информацию можно узнать на сайте компании, на стендах, расположенных на вокзалах и станциях, с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный).