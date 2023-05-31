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НовостиОбщество31 мая 2023 9:30

В Вологодской области ревнивец едва не зарезал сожительницу и пойдет под суд

Ранее он уже был судим
Иван Чухнин
В своем доме подозреваемый побывал вместе со следователями и понятыми.

В своем доме подозреваемый побывал вместе со следователями и понятыми.

В Устюжне завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство. Ревнивец отправится под суд.

53-летнего жителя п.Юбилейный обвиняют в покушении на убийство. ЧП случилось днем 15 марта. Ранее судимый мужчина у себя дома воспылал ревностью к своей 47-летней сожительнице. Он взял нож и нанес ей множественные удары. Убить ее он не смог - женщина сумела убежать. Благодаря помощи врачей она выжила. А злоумышленник был задержан правоохранителями и арестован.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано прокурору, для решения вопроса о направлении в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК по Вологодской области.