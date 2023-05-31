Руководитель предприятия в Вологодской области не выплачивала заработную плату

Устюженским межрайонным следственным отделом СУ СК в отношении 52-летней женщины - директора предприятия, которое осуществляет деятельность по производству пара и горячей воды котельными, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ - невыплата заработной платы и иных установленных выплат.

По версии следствия, директор предприятия с октября 2022 года по настоящее время ряду работников организации не была выплачена заработная плата и средства, причитающиеся при увольнении. Всего долг составил более 70 тысяч рублей. Подозреваемая, зная о задолженности, использовала имеющиеся денежные средства по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по заявлению одного из бывших работников.