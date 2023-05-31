В Верховажье 20-летняя девушка получила травмы при работе на станке

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

В Верховажском округе устанавливаются обстоятельства травмирования работника предприятия. По данным следствия, 20-летняя женщина получила тяжелую травму на производстве. Утром 29 мая 2023 она работала на деревообрабатывающем станке и травмировалась: с полученными повреждениями она была экстренно госпитализирована. Сейчас она проходит стационарное лечение в Вологде.

СУ СК России по Вологодской области проводит процессуальную проверку. Следствием произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация.

Для установления лиц, ответственных за нарушение требований охраны труда, а также определения причины указанного происшествия, следствием осуществляется взаимодействие с Государственной инспекцией труда. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.