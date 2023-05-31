В Вологде в рейсовом автобусе получили травмы три женщины

Фото: ОГИБДД г.Вологды.

В Вологде автобус столкнулся с иномаркой. ДТП случилось 31 мая на перекрестке улиц Панкратова и Южакова. При столкновении три пассажира рейсового автобуса НефАЗ получили травмы. По информации городского отдела ГИБДД, в 8.35 57-летний водитель автомобиля Киа Рио при проезде перекрестка не предоставил преимущество в движении автобусу, который двигался по главной дороге. Автобус врезался в бок иномарки, в салоне упали и получили травмы пассажиры.

- В результате ДТП произошло падение трех пассажиров в автобусе - женщин 1980 года рождения, 1976 года рождения и 1986 года рождения. С различными травмами они доставлены в медицинское учреждение, - уточнили в ГИБДД.