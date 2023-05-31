В Вологде начнет работу филиал фонда "Защитники Отечества"

В Вологде открывается региональный филиал фонда "Защитники Отечества". Напомним, инициатива создания фонда принадлежит президенту Владимиру Путину. Филиалы появятся в каждом регионе до конца года. В Вологодской области он начинает работу 1 июня.

Задача фонда - оказание всесторонней помощи ветеранам специальной военной операции и их родным: социальная адаптация, возможность обучения и переобучения, содействие в трудоустройстве, психологическая поддержка и многое другое. Сюда смогут обращаться и вдовы погибших воинов, их дети и родители.

В Вологде филиал находится на улице Энгельса, 61 - в здании территориального центра соцпомощи семе и детям.