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НовостиОбщество30 мая 2023 13:23

Мост из Вологды в Кувшиново станет в два раза шире

На капремонт выделено более полумиллиарда рублей
Иван Чухнин

Долгожданный ремонт моста через Вологду в Кувшиново начался. Сейчас на мосту организована временная схема движения - проезжая часть и тротуар разделены, установлен светофор для реверсивного движения. Напомним, на капремонт выделено 511 миллионов рублей. Работы выполняет компания «Строймост».

Вот что рассказал об ремонте мэр Сергей Воропанов: «Существующий мост в поселке Кувшиново продолжает работать, параллельно рядом начнем формировать другую конструкцию. Когда она будет завершена, то движение будет организовано по ней. В итоге проезжую часть расширим с 5 до 9 метров, а в целом ширина моста превысит 16 метров. То есть будут сформированы две полноценные полосы движения с тротуарами по обеим сторонам моста, а также освещение».