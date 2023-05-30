Мост из Вологды в Кувшиново станет в два раза шире

Долгожданный ремонт моста через Вологду в Кувшиново начался. Сейчас на мосту организована временная схема движения - проезжая часть и тротуар разделены, установлен светофор для реверсивного движения. Напомним, на капремонт выделено 511 миллионов рублей. Работы выполняет компания «Строймост».

Вот что рассказал об ремонте мэр Сергей Воропанов: «Существующий мост в поселке Кувшиново продолжает работать, параллельно рядом начнем формировать другую конструкцию. Когда она будет завершена, то движение будет организовано по ней. В итоге проезжую часть расширим с 5 до 9 метров, а в целом ширина моста превысит 16 метров. То есть будут сформированы две полноценные полосы движения с тротуарами по обеим сторонам моста, а также освещение».