На новые камеры фотовидеофиксации в Череповце попали тысячи водителей

В Череповце по данным новых камер фотовидеофиксации за месяц выписано более 5600 штрафов. Напомним, комплексы «Кордон-Кросс» и «Кордон.Про М» с 4 мая появились на перекрестке проспекта Победы и Архангельской, а также на Южном шоссе.

Львиная доля наказаний, 3007, выписаны за превышение скорости. 1670 штрафов назначены за непристегнутый ремень водителя или пассажира. Еще 964 нарушений умная техника зафиксировала при проезде светофора - водители ехали на запрещающий сигнал, или проезжали за стоп-линию.

Как сообщили специалисты, автоматика способна идентифицировать ездоков без включенных фар дальнего или ближнего света. несоблюдение ими направления движения по полосам в соответствии с разметкой и пересечение сплошной линии.

Любопытно, что большинство нарушений водители допускают в светлое время суток. Такие данные предоставили cherinfo в ГИБДД области.