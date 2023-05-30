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НовостиОбщество30 мая 2023 6:59

Из Череповца в зону СВО отправилась двенадцатая фура с гуманитарным грузом

Груз земляки отправляют каждый месяц
Иван Чухнин
Фото: cherinfo.ru

Фото: cherinfo.ru

В зону СВО из Череповца отправилась очередная фура с гуманитарным грузом. Помощь из Череповца в зону СВО отправляют раз в месяц. Это стала уже двенадцатая поездка.

А помощь собирали всем миром. Участие приняли предприниматели, многие организации и горожане. И, конечно же, повезли воинам посылки от родных, сообщает официальный сайт города.

«На днях помощь отправится в зону СВО. Наша команда поедет в 12-ю командировку, где встретится с военнослужащими и обсудит, что нужно еще. Отправили бутылки с водой, стройматериалы, 28 маскировочных сетей. Деньги собираем на специальном счете, с него оплачиваем то, что нужно купить для частей. Посылки от жителей продолжаем принимать в волонтерском центре на Сталеваров, 42», — сообщила глава города Маргарита Гусева.