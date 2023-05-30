По улицам Череповца начал ходить советский трамвай

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В Череповце трамваи называют вагонами. Мэр города так и пишет: "Первый экскурсионный вагон в Череповце вышел из депо."

На самом деле в городе появился новый туристический маршрут. «Трамвай моей души» расскажет, как судьба городских улиц Череповца тесно переплелась с дешевым и экологичным рельсовым транспортом.

"Череповецкий трамвай - один из символов нашего города, а еще - частый герой стихов и песен. Мы решили сохранить один из классических вагонов, которому в следующем году исполнится 40 лет", - рассказал Вадим Германов. Борт № 91 капитально отремонтирован. Для него выбрали уникальный маршрут, оборудовали радиогидами. Там установили компостеры - которых уже почти 35 лет не применяют. "Кроме того, в вагоне сделали кассу из времени, когда совесть была лучшим контролером" , - интригует мэр Вадим Германов в соцсетях.

Вагоны этого типа постепенно исчезают из парков в других городах, но Череповец решил сохранить легенду.

Экскурсионный трамвай будет заходить на участок проспекта Победы к бывшей «Фабрике обуви» - именно отсюда 67 лет назад в городе стартовало движение электротранспорта. "Мы уверены, что такая поездка будет интересна и взрослым, и детям", - уверен Вадим Германов. Кстати, раньше водителями были только женщины. Интересно, продолжат ли традицию в наше время?