Загородные лагеря на Вологодчине предлагается сделать закрытыми из-за кори

В Вологодской области опасаются кори. В связи с этим загородным лагерям рекомендовали работать в закрытом режиме. Информация прозвучала на оперативном совещании Правительства Вологодской области.

Такие рекомендации дал областной Роспотребнадзор. Одновременно следует остерегаться и ковида. Заместитель губернатора Лариса Каманина, в частности, сказала: «В этом году продолжают действовать санитарные нормы и правила, которыми регламентирована работа загородных лагерей в условиях распространения ковида. Сохраняется обследование персонала на ковид перед началом смены, усиленная обработка помещений, использование рециркуляторов, мероприятия проводятся в основном на свежем воздухе. Чтобы не допустить распространение инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, кори, рекомендовано организовать работу загородных лагерей в закрытом режиме. Решение принимает сам лагерь».

Всего в Вологодской области летом будут работать 432 лагеря, 17 из них — загородные. В лагерях отдохнут около 31 тысячи детей. Всего в лагеря региона бесплатные путевки получат свыше тысячи детей из семей участников спецоперации и около 700 детей с подшефных территорий ЛНР.