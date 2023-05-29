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НовостиОбщество29 мая 2023 15:00

Череповчанин украл автомобиль и сдал его в металлолом

За всю операцию он заработал 4900 рублей и, вероятно, срок
Источник:kp.ru

Череповчанин украл ВАЗ и сдал его в металлолом. Но полицейские вычислили злоумышленника. Автомобиль ВАЗ-2115 принадлежал 54-летнему местному жителю. Он обратился в полицию, оценив ущерб в 10 тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался 23-летний ранее судимый местный житель. Его задержали.

Череповчанин рассказал, что он наблюдал за машиной и сделал вывод, что она бесхозная. Тогда он вызвал спецтехнику.

«Подозреваемый вызвал эвакуатор и отвез транспорт в пункт приема металла. Выручив 7400 рублей, 2500 отдал за эвакуатор, а оставшиеся деньги потратил на свои нужды», - сообщает городской отдел Череповца вологодского У МВД.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.