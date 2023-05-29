Череповчанин за убийство пойдет на исправительные работы

Череповчанин за убийство собаки отправился на исправительные работы. В суд на него подали хозяева французского бульдога. ЧП произошло еще в декабре 2021 года.

Как следует из материалов следствия, 43-летний мужчина находился на автобусной остановке, когда к нему подошел французский бульдог пес, на котором не было поводка и намордника. Череповчанин достал из пакета нож и ударим им собаку. Несмотря на то, что хозяйка животного сразу отвезла собаку в ветеринарную клинику, спасти ее не удалось: травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Мужчина на суде рассказал, что убил собаку, поскольку с детства испытывает к ним страх.

Он был признан виновным по статье за жестокое обращение с животными и приговорен к исправительным работам на срок 8 месяцев. Также он должен выплатить хозяйке убитого бульдога 6618 рублей 28 копеек.