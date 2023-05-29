В Вологодском правительстве произошло громкое назначение

В правительстве Вологодской области - новое назначение. Любовь Балаева ушла со своего поста.

Начальник департамента имущественных отношений Вологодской области Любовь Балаева прекращает работу, её место займёт полковник юстиции Александр Коротких. Он долгое время работал в прокуратуре и Следственном комитете РФ. А в декабре 2022 года стал заместителем начальника департамента имущественных отношений.

О новом назначении заявил на оперативном совещании губернатор Олег Кувшинников.

Он, в частности, поставил первоочередные задачи: продолжить реализацию программ «Земельный сертификат» и «Вологодский гектар»; обеспечить выполнение комплексных кадастровых работ на территории области; обеспечить выполнение государственной кадастровой оценки в отношении всех учтённых в Росреестре зданий, помещений, сооружений, объектов незавершённого строительства и машиномест; организовать совместно с муниципалитетами мониторинг оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса.