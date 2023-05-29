Школьник из Вологодской области предложил управлять курятником со смартфона

Всероссийский конкурс «Большие вызовы» прошел в сочинском образовательном центре «Сируис».

Школьник Иван Сакулин из Усть-Кубинского округа победил во Всероссийском конкурсе «Большие вызовы». Он прошел в Сочи, в образовательном центре «Сириус».

Конкурс проводился среди учеников 7-11 и студентов 1.2 курсов сузов.

«У нас дома живет 13 курочек, каждый день нужно выполнять однообразные действия – включить и выключить свет, насыпать корм, налить воды и прочее. Я решил автоматизировать этот процесс и разработал контроллер. Управляется он через Wi-Fi, настраивается через приложение, которое работает в тестовом режиме. Последним этапом работы над проектом будет разработка полной печатной платы», – рассказал о проекте "Умный курятник" Иван Сакулин.

Призерами конкурса признаны еще трое вологжан: ученик вологодского лицея №32 Иван Вязметинов, ученик череповецкой школы №14 Юрий Зарецкий и обучающаяся череповецкого лицея «АМТЭК» Дарья Шевченко.

«Большой вызов» - это конкурс, который проводится для старшеклассников и студентов, занимающихся научной и исследовательской работой. За 7 лет существования конкурса его участники создали десятки научных проектов.