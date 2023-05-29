Вологодская область населена не самыми богатыми семьями

В Вологодской области живут не самые богатые семьи. Новый рейтинг субъектов федерации представили РИА-Новости.

Вологодчина расположилась лишь на 32 строчке рейтинга, который рассчитывался по остатку денежных средств для семей с двумя детьми и одним ребенком: речь идет о суммах, которые остаются на руках семьи после совершения минимальных "жизненно необходимых трат". Причем в расчет брали семьи со средней для региона зарплатой.

По данным рейтинга, в среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями и двумя детьми по итогам 2022 года после минимальных жизненно необходимых трат остается 52,3 тысячи рублей. Вологодская область расположилась на 32-м месте. После совершения минимальных жизненных трат у семьи с двумя детьми в среднем остается 31 534 рублей. Это значительно ниже средней по стране. У семей с одним ребенком этот показатель составляет 45 187 рублей.

Лидерами рейтинга благосостояния семей за минувший год стали Ямало-Ненецкий округ, Москва и Сахалинская область. Так, в ЯНАО остаток составляет 118 310 рублей. В конце списка оказались регионы Предкавказья - Чечня, Кабардино-Балкария и Ингушетия.