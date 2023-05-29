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НовостиПроисшествия29 мая 2023 6:21

Вологжанка чуть не погибла из-за загоревшегося аквариума

Инцидент произошел в Кириллове
Иван Чухнин

Ночью в Кириллове из-за аквариума загорелась квартира. ЧП случилось 28 мая в 00 часов 57 минуты.

Как сообщает МЧС, на ул. Симоновская д. 66 горела квартира на первом этаже кирпичного многоквартирного жилого дома. В квартире проживала мать собственницы 1959 г.р. Общая площадь пожара – 15 кв. м.

Сгорел натяжной потолок в комнате, повреждена внутренняя отделка. При пожаре пострадала женщина 1959 г.р. - она отравилась продуктами горения. В ликвидации пожара участвовали 2 ед. техн., 6 человек личного состава. Предварительная причина: аварийный режим работы электрооборудования (аквариума).