Вологжанка чуть не погибла из-за загоревшегося аквариума

Ночью в Кириллове из-за аквариума загорелась квартира. ЧП случилось 28 мая в 00 часов 57 минуты.

Как сообщает МЧС, на ул. Симоновская д. 66 горела квартира на первом этаже кирпичного многоквартирного жилого дома. В квартире проживала мать собственницы 1959 г.р. Общая площадь пожара – 15 кв. м.

Сгорел натяжной потолок в комнате, повреждена внутренняя отделка. При пожаре пострадала женщина 1959 г.р. - она отравилась продуктами горения. В ликвидации пожара участвовали 2 ед. техн., 6 человек личного состава. Предварительная причина: аварийный режим работы электрооборудования (аквариума).