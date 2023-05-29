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НовостиОбщество29 мая 2023 6:12

Череповчанин нажаловался в УФАС на медицинскую рекламу

Медиков могут наказать
Источник:kp.ru

Медиков обвинили в нарушении антимонопольного законодательства. В действиях череповецких медицинского центра и индивидуального предпринимателя выявлены признаки нарушения Закона о рекламе

В Вологодское УФАС поступило обращение жителя города Череповца. Он жаловался, что в лифте дома № 1 по улице Молодежной размещена реклама медицинских услуг ООО «Геном-Вологда». В рекламе отсутствовало предупреждение о наличии противопоказаний и необходимости посоветоваться с врачом.

Как напоминает пресс-служба ведомства, реклама медицинских услуг должна содержать предупреждение о наличии противопоказаний к их применению, необходимости ознакомиться с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.

В случае установления вины и рекламодателю (ООО «Геном-Вологда»), и рекламораспространителю (предпринимателю) грозит ответственность в соответствии с Законом о рекламе.