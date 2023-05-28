Смертельная авария под Вологдой унесла жизни парня и девушки

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В полночь на 28 мая в Вологодском округе произошла страшная авария. На девятом километре автодороги Вологда — Ростилово столкнулись автомобили «Опель-Вектра» и «Форд-Фокус».

От полученных травм на месте скончался 22-летний водитель Форда и его 20-летняя пассажирка. 43-летний водитель Опеля госпитализирован с различными травмами.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято процессуальное решение.