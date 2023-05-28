Автохам насмерть разбился в Череповце на Ягорбском мосту

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце в воскресенье, 28 мая, на Ягорбском моту произошло смертельное ДТП. Виновник скончался на месте. Авария случилась около пяти часов утра. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области

Во время рейда по выявлению нетрезвых водителей сотрудники ГИБДД пытались остановить "Рено-Меган" с 52-летним мужчиной за рулем. Гонщик просвистел мимо правоохранителей, проигнорировав требование остановиться. Иномарка ехала без госномеров.

За беглецом проследовал наряд ДПС.

Наряд ДПС последовал за беглецом. Мужчина грубо нарушал ПДД, несколько раз проехав на красный свет.

Повернув с улицы Набережной на проспект Победы, иномарка на скорости врезалась в бордюр и перевернулась. Водитель скончался до приезда скорой помощи.

Полицейские отметили, что мужчина с начала года дважды привлекался за отказ от медосвидетельствования на алкогольное опьянение.