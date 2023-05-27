День химика широко отметили в Череповце

Фото со страницы Маргариты Гусевой

В Череповце химики подарили городу фантастический детский праздник. Об этом рассказала глава города Маргарита Гусева в соцсети. Центром праздника в этом году стал Комсомольский парк.

27 мая, в субботу, в День химика дети и взрослые проводили интереснейшие химические эксперименты. В программе были различные спортивные состязания, игры и интерактивная программа.

Фото со страницы Маргариты Гусевой

В парке можно было познакомиться и сфотографироваться с Роботом Бамблби, золотыми зайцами, медведями, динозаврами и великанами на ходулях. Работали карусели, можно было нанести аквагрим, пустить гигантские мыльные пузыри и посмотреть выступления лучших артистов. В этом году ещё одной изюминкой праздника стала и уникальная видеозона - видеоспиннер.

Праздник продлился до 2 часов дня. Об истории и традициях праздника химиков можно узнать в нашей статье: День химика 2023 (подробнее).

Фото со страницы Маргариты Гусевой