В Череповце к началу года закончится капремонт инфекционного корпуса больницы №2

Фото: Правительство Вологодской области

В Череповце продолжается капитальный ремонт инфекционного отделения областной больницы №2. Здание было построено еще в 50-е годы прошлого века. На данный момент идут отделочные работы: штукатурка, шпатлевка, облицовка плиткой стен и полов. Кроме того, монтируются системы вентиляции, электроснабжения, подачи медицинских газов. Ведется установка входных групп и внутренних дверей. Подробности сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.

Почти закончены кровельные работы. Продолжается оштукатуривание фасада, обустройство фундаментной площадки под крытую галерею. Обновленный корпус начнет принимать пациентов к началу нового года.

Пока пациентов принимают в инфекционном корпусе №2. На выполнение работ из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области» выделено около 190 миллионов рублей. Первый этап ремонта был завершен в конце 2022 года.