Под Вологдой водителя пришлось вытаскивать из скомканной машины

Аварийно-спасательная служба Вологодской области

В субботу, 27 мая, на трассе М-8 «Холмогоры» Архангельск - Москва произошло серьезное ДТП с пострадавшей. На место пришлось вызывать спасателей. Подробности инцидента сообщила аварийно-спасательная служба Вологодской области.

ДТП произошло недалеко от деревни Надеево Вологодского округа.

После столкновения двух легковушек, одну из водителей зажало в искареженном металле. Спасателям пришлось приминить гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Пострадавшую передали медикам.