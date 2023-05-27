Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 мая 2023 18:43

Под Вологдой водителя пришлось вытаскивать из скомканной машины

Авария произошла на трассе М-8
Евдокия САХАРОВА
Аварийно-спасательная служба Вологодской области

Аварийно-спасательная служба Вологодской области

В субботу, 27 мая, на трассе М-8 «Холмогоры» Архангельск - Москва произошло серьезное ДТП с пострадавшей. На место пришлось вызывать спасателей. Подробности инцидента сообщила аварийно-спасательная служба Вологодской области.

ДТП произошло недалеко от деревни Надеево Вологодского округа.

После столкновения двух легковушек, одну из водителей зажало в искареженном металле. Спасателям пришлось приминить гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Пострадавшую передали медикам.