Губернатор Вологодчины поздравил вологжан с Днем кружева

Со страницы губернатора

В субботу, 27 мая, в Вологодской области отмечают День кружева. Глава региона Олег Кувшинников в соцсети поздравил жителей с праздником. Кружево прославило Вологодчину на весь мир. Губернатор отметил, что вологжане сами выбрали памятную, проголосовав за день рождения Анфии Федоровны Брянцевой, основоположницы вологодского кружевоплетения. Она родилась 27 мая 1812 года.

«Искусные изделия из кружева могут многое рассказать о нашем крае. В них — все то, что вдохновляет земляков: растительный орнамент — природа нашей земли, храмы — ее духовные жемчужины, красивые деревянные дома — изюминка наших городов, сложные узоры говорят о высоком мастерстве кружевниц. Желаю дальнейшего процветания брендам Вологодчины, сохранения и продолжения традиций кружевоплетения», - отметил губернатор.