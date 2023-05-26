Воина Константина Новикова похоронили на родной Вологодчине

Фото: Константин Новиков.

В Вологодскую область пришла похоронка из зоны СВО. В ходе проведения специальной военной операции погиб Константин Новиков из Вожегодского округа. Его похоронили на родине. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте глава муниципалитета Сергей Семенников. Он выразил соболезнования родным и близким воина.

«Уважаемые вожегодцы. С прискорбием сообщаю, что мы проводили в последний путь нашего земляка Новикова Константина Сергеевича, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, - написал Сергей Семенников. - От имени жителей Вожегодского округа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям нашего земляка. Скорбим вместе с вами. Вечная память Константину».