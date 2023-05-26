Вологжанин ранил жену и бросил в пруд умирать

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Суд вынес убийце приговор только спустя 13 лет после преступления. В 2009 году вологжанин убил супругу и бросил труп в пруд. Только в 2023 году 49-летний местный житель предстал перед судом.

Как было установлено, в октябре 2009 года мужчина на станции Дикая Вологодского района он поссорился со своей женой. Они шли мимо пруда. Мужчина нашел на земле «колюще-режущее орудие», ударил несколько раз в шею и в грудь и бросил раненую женщину в водоем.

Женщина не смолга выбраться - она была ранена и умела плавать. Она скончалась в холодной воде.

В ходе предварительного следствия супруг убитой заявлял, что во время ее исчезновения он выпивал в компании знакомых, а когда вернулся домой, жены не обнаружил.

Производство по делу несколько раз приостанавливалось и снова возобновлялось.

И только в августе 2022 года его смогли уличить в содеянном - после тщательного анализа всех доказательств, а также после установления иных лиц, входящих в круг общения супруга. Он был задержан, признался в содеянном и был заключен под стражу, рассказали в следкоме.

Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима, а также взыскал в пользу родственницы погибшей женщины 1 миллион рублей.