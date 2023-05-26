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НовостиОбщество26 мая 2023 10:29

Вологжанин поехал в Белгород за автомашиной, но остался и без денег, и без машины

В интернете он нашел дешевую машину
Иван Чухнин

Вологжанин решил купить автомобиль в Белгороде, но напоролся на афериста. Объявление он нашел на сайте объявлений.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

34-летний житель Вологодской области приехал туда забирать машину, предварительно переведя деньги - 1 миллион 138500 рублей.

Но в Белгороде оказалось, что настоящие владельцы автомобиля о сделке не подозревали - мошенник нашел в интернете объявление о продаже и скопировал его, снизив стоимость и указав свои контакты.

Следственным управлением УМВД России по Белгороду возбуждено уголовное дело статье 159 УК РФ (Мошенничество).