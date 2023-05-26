Синоптики рассказали о грозах и похолодании в выходные на Вологодчине

На Вологодчину придет похолодание. В восточных районах сохранится ненастная погода. Холодный атмосферный фронт в пятницу начал движение с запада региона на восток. В зоне фронтального раздела пройдут дожди, а после его пересечения ветер сменит направление на северо-западное и северное.

Так что в ночь на субботу в западных и центральных районах градусник покажет лишь +8 градусов, на востоке - до +13 градусов. Днем в субботу в восточных районах пройдут дожди с грозами, на западе - без осадков. Днем будет нежарко - в среднем +20 градусов.

«В воскресенье существенных изменений в погоде не предвидится: западные районы будут под влиянием антициклона, восточная половина области под влиянием волнового фронта с дождями и грозами. Днем от +15 до +20 градусов тепла», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В начале следующей недели в регионе ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и температурой воздуха, близкой к климатической норме.