Следователи прокомментировали гибель 8-летнего мальчика в реке Ягорбе

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

В следственном отделе по г. Череповец следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области разбираются - почему утонул ребенок. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщал сайт КП-Вологда, около 15 часов 30 минут 25 мая в реке Ягорба в районе Северного шоссе Череповца рыбак заметил утонувшего. Это был 8-летний мальчик. Очевидцы видели, как незадолго до тот видели ребенка живым и здоровым - он прогуливался по берегу реки.

Следователи провели осмотр места происшествия и тела погибшего. Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, признаков насильственного характера смерти не обнаружено.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.