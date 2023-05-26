Руководитель вологодского предприятия купил электромобиль и пойдет под суд

Руководитель муниципального предприятия в Вологде купил автомобиль и пойдет под суд. УФАС по Вологодской области решило, что сделка была коррупционной. Речь идет о вывшем директоре МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Андрее Макаровском. Он обвиняется по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий». Поводом для возбуждения уголовного дела стала покупка предприятием в 2021 году электромобиля Nissan Leaf 2018 года выпуска за 2,9 млн рублей у единственного поставщика – ООО «Консультант-плюс». По данным УФАС по Вологодской области, рыночная стоимость подобных автомобилей в 2021 году составляла примерно 2 млн рублей. Так как конкурсных процедур на покупку автомобиля не проводилось, антимонопольщики признали сделку картелью. Следствие подсчитало, что в результате покупки электромобиля муниципальному предприятию был причинен ущерб почти в 900 тысяч рублей. В уголовном деле появились доказательства, что Макаровский «дал незаконные указания подчиненным работникам о подготовке документов на приобретение у единственного поставщика электромобиля Nissan Leaf по заведомо завышенной цене». В настоящее время обвиняемый знакомится с обвинительным заключением. Вскоре дело начнет рассматривать суд. «В обеспечение исполнения приговора суда следствием наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 1,4 млн рублей», - рассказали в областной прокуратуре.