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НовостиОбщество25 мая 2023 20:21

В Череповце новую Стратегию развития города нацелили на демографию

Город собирается переломить негативный тренд на снижение количества населения
Евдокия САХАРОВА
Фото со страницы мэра

Фото со страницы мэра

В Череповце мэр города заявил, что новая Стратегия развития города направлена на улучшение демографической ситуации.

В течение 10 лет город металлургов может недосчитаться нескольких десятков тысяч жителей. По словам сити-менеджера, в сокращении численности населения виновата низкая рождаемость и переезд в другие города.

"Стратегия задает цели и задачи, при которых негативного сценария может и не случиться", – уточнил мэр в соцсетях. На данный момент в городе живет 301 тысяч человек. Показателем успешности Стратегии станет цифра в 315 тысяч человек к 2035 году. Средняя продолжительность жизни череповчан должна составить 80 лет, доля озеленения городских территорий вдвое вырасти, а число занимающихся физкультурой и спортом – с 50% до 70%.

С документом можно ознакомиться по ссылке.