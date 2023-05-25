В Бабушкинском округе у Поклонного Креста появились 36 сосен

Фото: Правительство Вологодской области

В селе имени Бабушкина в Вологодской области в рамках акции "Сад памяти" высадили 36 молодых сосен высадили у Поклонного Креста, установленного на месте разрушенного в советский период храма Святой Троицы. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Церковь в честь Святой Троицы была построена в 1837 году усилиями прихожан на местном приходском кладбище, в конце 1930-х годов храм разрушили. В августе 2015 года усилиями прихода Спасской Леденгской церкви был установлен Поклонный Крест. Теперь с этого места начинается один из туристических маршрутов "Святыни Леденгской земли".

Акция "Сад Памяти" продлятся в области до 22 июня. Вологодчина участвует в ней четвертый сезон подряд. За три года высажены деревья на площади 669 га, всего 1,9 млн сеянцев и саженцев. В акции приняли участие уже более 3,8 тыс. человек. Цель мероприятия - увековечить память 27 млн человек, погибших в годы Великой Отечественной войны.