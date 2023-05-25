В Череповце утонул 8-летний рыбачивший мальчик

Фото: спасателей. Ключи ребенка

В Череповце у моста, ведущего в Северный район, 25 мая утонул ребенок. Вызов поступил в половину четвертого часа дня. Тело ребенка нашли рыбаки.

Спасатели обнаружили ключи подростка и телефон в реке. Очевидцы рассказали, что мальчик ловил рыбу один, взрослых не было.

"Что произошло, непонятно, может, поскользнулся, ударился, может, приступ», — рассказал cherinfo начальник спасательной службы Дмитрий Санакоев. Мальчику было восемь лет, он учился в школе в Северном районе.

Как сообщает СУ СКР по Вологодской области, возбуждено уголовное по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи осмотрели место происшествия и тела погибшего, признаков насильственного характера смерти не нашли. Назначена судмедэкспертиза.