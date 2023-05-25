Следователи прокомментировали заявление матери избитого подростка

Су СК РФ по Вологодской области прокомментировал ситуацию, о которой рассказала вологжанка. Ее информация появилась в региональных СМИ: вечером 23 мая 2023 года местный житель, будучи пьяным, избил во дворе дома ее сына - 14-летнего подростка, который попал в больницу с тяжелыми травмами. Женщина опасалась, что мужчина имеет отношение к силовикам и потому дело могут замять.

Факт "применения силы" нашел подтверждение у следователей. А мужчина оказался сотрудником Росгвардии, правда, руки он распускал в нерабочее время.

"В ходе организованной следственными органами СУ СК России процессуальной проверки по изложенным сведениям было установлено, что сотрудник территориального подразделения Росгвардии, находясь не при исполнении служебных обязанностей во дворе одного из домов на ул. Ярославской областного центра, с целью пресечения имевшихся, по его мнению, нарушений закона со стороны группы молодых людей, в ходе возникшего конфликта применил физическую силу к 14-летнему подростку", - сообщает региональное СУ СК РФ .

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести причиненного вреда здоровью, а также механизма получения телесных повреждений. Следствием опрашиваются свидетели.

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