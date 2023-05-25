Жителя Вологды укусил энцефалитный клещ

В Вологодской области выявили первый за сезон случай заболевания клещевым энцефалитом. Жертвой стал житель обоастной столицы. Об этом сообщил начальник Департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников.

У 20 пациентов подозревают клещевой боррелиоз. Сообщается, что в этом году клещи в два раза активнее, чем в прошлом. С начала сезона за медицинской помощью уже обратились 4 475 человек. За последнюю неделю с жалобами на укусы обратились 1524 человека, среди пострадавших – 333 ребенка.