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НовостиОбщество25 мая 2023 11:41

Жителя Вологды укусил энцефалитный клещ

Еще 20 вологжан с подозрением на боррелиоз
Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области выявили первый за сезон случай заболевания клещевым энцефалитом. Жертвой стал житель обоастной столицы. Об этом сообщил начальник Департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников.

У 20 пациентов подозревают клещевой боррелиоз. Сообщается, что в этом году клещи в два раза активнее, чем в прошлом. С начала сезона за медицинской помощью уже обратились 4 475 человек. За последнюю неделю с жалобами на укусы обратились 1524 человека, среди пострадавших – 333 ребенка.