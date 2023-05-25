Вороны Вологды терроризировали детский сад

Фото из группы ВК в группе "Спасатели Вологда"

Из детского сада "Вишенка" спасателям Вологды поступил вызов об агрессивных воронах. Подробности ЧП сообщили в группе "Спасатели Вологда".

Специалисты рассказали, что как только они нашли птенцов - активизировались родители. Вороны атаковали голову спасателя Антона. К счастью, он был в каске. Спасатели забрали птенцов и отвезли в парк Мира.

"Родители следовали за нами, на светофорах садились на крышку. Да, у семьи пернатых был незапланированный переезд и стресс, но лучше так, чем пострадают дети и взрослые", - написали вологодские спасатели.