Вологжанин проломил подростку лоб, вытащив его из машины

-

Вологжанка Светлана Бушуева утверждает, что ее сына избил сотрудник правоохранительных органов. В социальных сетях она ищет свидетелей произошедшего. Инцидент, по ее словам, произошел во дворе ее дома 23 мая. Сын с друзьями толкали автомобиль знакомого, помогая его завести. В какой-то момент мать, находившаяся во дворе, услышала крики и увидела, как ее сына вытаскивает из машины друзей незнакомый мужчина.

"Я побежала, лицо у сына все в крови. Мужчина вытащил моего ребенка с заднего сидения автомобиля друзей и ударил его по лицу. Так он отреагировал на то, что не мог проехать из-за их машины. Я сразу стала вызывать полицию. Мужчина пытался вырваться, я его удерживала как могла. Мой сын сейчас находится в больнице с переломом лобной кости, задеты пазухи, не знаем, что будет со зрением", - рассказала женщина редакции NewsVo.

Женщина решилась напечатать информацию в соцсетях, потому что мужчина имеет отношение к силовикам и полиция может спустить все на тормозах: мужчина все отрицает.

В управлении МВД России по Вологодской области сказали, что мужчина к их ведомству он отношения не имеет.

Светлана утверждает, что мужчина, избивший ее сына - сотрудник СОБРа. Редакция NewsVo сделала запрос в управление Росгвардии по Вологодской области, чтобы выяснить, какое отношение он имеет к силовикам.

В следственном управлении СК РФ по Вологодской области NewsVo ответили, что сейчас следственный отдел по городу Вологды разбирается в обстоятельствах произошедшего.