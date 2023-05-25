В поликлинике №1 Череповца появился новый маммограф

В Череповце маммограф стоимостью более 16 миллионов рублей доставлен в поликлинику №1.

«Маммограф, который есть у нас сейчас, введен в эксплуатацию 13 лет назад. Он уже не соответствует требованиям. Новый аппарат позволяет получить изображение совершенно другого качества, что повысит эффективность диагностики», — отметил главврач поликлиники № 1 Сергей Подъяпольский.

«ФосАгро» и медучреждение сотрудничают более 20 лет. В 2021 году химики купили для комплекс суточного мониторинга ЭКГ за 400 тысяч рублей. В этом году компания потратит 10 млн на покупку аппарата УЗИ.

Поликлиника № 1 обеспечивает работу пяти здравпунктов и отделения на территории череповецкого химического комплекса «ФосАгро».