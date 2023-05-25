В Вологде полицейские спасли молодого прыгуна

В Вологде сотрудники ППС спасли молодого человека от необдуманного поступка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

В 9 часов вечера в полицию обратилась девушка. Она рассказала, что за ограждением моста 800-летия стоит молодой человек. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы в составе инспекторов 3 роты ОБ ППСПС лейтенанта полиции Евгения Дудорова и младшего лейтенанта полиции Евгения Панова.

Вологжанин находился за ограждением моста, примерно посередине переправы. Правоохранители завели с ним беседу, в ходе которой он поведал о ссоре с девушкой. После этого нетрезвый мужчина повис на руках, держась за ограждение. Полицейским удалось вытянуть прыгуна за руки. Ему вызвали бригаду скорой помощи.

24-летний молодой человек пришел в себя и его здоровью ничего не угрожает.